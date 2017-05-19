Александр "XBOCT" Дашкевич: "В "Кибер Анжи" я ни с кем не мог найти общий язык"

Экс-игрок Cyber Anji Александр "XBOCT" Дашкевич в интервью порталу CyberSport.ru подчеркнул, что остался доволен работой менеджмента "Кибер Анжи", но не смог найти общий язык с товарищами по команде. Он отметил, что ему не хватало мотивации.

– Давайте вспомним первый анонс пятерки "Анжи". Это был полноценный состав или пробный лайнап, в котором у большинства игроков не было контрактов?

– После того как меня подписали, я стал искать игроков в команду. Спустя 2-3 дня после анонса мне написал Михаил "Misha" Агатов и сказал, что тройка из Comanche хочет играть со мной. Я сказал: "Да, без проблем. Давайте попробуем". Потом я связался с Максимом "Yoky" Кимом. Он сказал: "Да, я тоже хочу". Так и собрали состав. Насколько я знаю, их сразу подписали и сделали контракты спустя неделю после того как мы все анонсировали.

– Кто решил исключить Игоря "iLTW" Филатова и Misha? Почему их исключили?

– Некоторые игроки были недовольны их подходом к игре. Точнее, подходом iLTW. Misha более серьезный парень в их компании. Возможно, и менеджмент был недоволен. Я не знаю, я не то чтобы сильно принимал в этом участие.

– Как так получилось, что "Анжи" собирались строить состав вокруг вас, а в итоге вас в нем не оказалось? Вас решили исключить другие игроки?

– Нет, я ушел самостоятельно. Я не находил достаточно мотивации, чтобы играть, справляться с ошибками. Все, что я прошел 6 лет назад, я не хотел повторять заново. Наверное, чтобы что-то получилось, мне были нужны два олдскульных игрока, которым я полностью доверяю, и два новичка, которые бы подходили к работе с энтузиазмом. А в этой команде я ни с кем не мог найти общий язык. Помимо игры я не мог ни с кем общаться толком, люди или неразговорчивые были, или я просто находился не на их волне. Я решил дать им возможность продолжить путь уже без меня. Они амбициозны, хотят побеждать, зачем им мешать.