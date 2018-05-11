Квалификация к "мэйджору" пройдет на домашней арене сборной Англии по рэгби

Организаторы предстоящего турнира категории Major по CS:GO рассказали о датах и месте проведения LAN-квалификации. Отборочные для всех регионов, в том числе для СНГ, пройдут с 10 по 13 июля на домашней арене сборной Англии по рэгби – Twickenham Stadium. В основную часть турнира пробьются по две команды от каждого региона. Призовой фонд каждой квалификации составит 50 тысяч долларов.

LAN-финал первого английского "мэйджора" пройдет с 20 по 23 сентября в Лондоне. Игры стадии плей-офф примет арена "Уэмбли". Призовой фонд первенства составит миллион долларов.

Участниками основной стадии уже являются украинская Natus Vincere и российская Quantum Bellator Fire, вошедшие в восьмерку сильнейших на прошлом первенстве данной категории.