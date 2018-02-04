Умар Кремлев: "Исключение бокса из программы Олимпиады-2020 похоже на "страшилку" МОК"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев отметил, что исключение бокса из программы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио маловероятно. По его словам, подобными заявлениями Международный олимпийский комитет (МОК) пытается запугать Международную ассоциацию любительского бокса (AIBA).

Президент МОК Томас Бах заявил, что организация оставляет право пересмотреть включение бокса в программу на юношеские Олимпийские игры и Олимпиаду-2020. Исполком МОК принял решение о начале расследования системы управления AIBA. Напомним, за последнее время в AIBA произошли кадровые изменения в руководящем составе. В конце января и.о. президента AIBA стал Гафур Рахимов.

– Бокс – флагман спорта. На Олимпиаде это из единоборств самое популярное, – цитирует "Р-Спорт" Кремлева. – Как его можно убрать из программы? Маловероятно, что такое произойдет. Это больше похоже на "страшилку", МОК пытается запугать AIBA.

МОК не имеет права проводить расследование – пусть прежде расследуют коррупционные схемы в своей организации. Просто сейчас пришел не их человек, который будет не разрушать бокс, а будет развивать его", – заявил собеседник агентства.

Уверен, AIBA в ближайшее время решит все проблемы. Организация уже ушла от банкротства, до которого ее довел Ву, уже начинаются выплаты должникам.