16:37 | БОКС

Александр Лебзяк: "Тищенко и призеры Игр освобождены от участия в чемпионате России"

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Главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк сообщил, что олимпийский чемпион Евгений Тищенко и призеры Игр-2016 Михаил Алоян, Владимир Никитин и Виталий Дунайцев не будут принимать участия в чемпионате России, который в ноябре пройдет в Оренбурге. Чемпионат страны пройдет 21 - 29 ноября.

– Чемпион и призеры Олимпийских игр не примут участия в чемпионате России в Оренбурге, – цитирует "Р-Спорт" Лебзяка. – Они сейчас отдыхают, а по участию тех боксеров, кто не смог на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевать медали, будем принимать решение позднее, исходя из их состояния. Может быть, кто-то залечивает травмы – в таком случае дадим им время для лечения. Возможно, кто-то решит перейти в профессионалы – после поражения на Олимпиаде об этом говорил Артем Чеботарев.

Времени до чемпионата страны в Оренбурге и формирования списка участников еще достаточно. Тем более, что в ближайшее время пройдут отборочные турниры – в частности, чемпионаты Московской области и Москвы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20160905/1064721308.html

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