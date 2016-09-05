Александр Лебзяк: "Тищенко и призеры Игр освобождены от участия в чемпионате России"

Главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк сообщил, что олимпийский чемпион Евгений Тищенко и призеры Игр-2016 Михаил Алоян, Владимир Никитин и Виталий Дунайцев не будут принимать участия в чемпионате России, который в ноябре пройдет в Оренбурге. Чемпионат страны пройдет 21 - 29 ноября.

– Чемпион и призеры Олимпийских игр не примут участия в чемпионате России в Оренбурге, – цитирует "Р-Спорт" Лебзяка. – Они сейчас отдыхают, а по участию тех боксеров, кто не смог на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевать медали, будем принимать решение позднее, исходя из их состояния. Может быть, кто-то залечивает травмы – в таком случае дадим им время для лечения. Возможно, кто-то решит перейти в профессионалы – после поражения на Олимпиаде об этом говорил Артем Чеботарев.

Времени до чемпионата страны в Оренбурге и формирования списка участников еще достаточно. Тем более, что в ближайшее время пройдут отборочные турниры – в частности, чемпионаты Московской области и Москвы.