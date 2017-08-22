Эдуард Кравцов: "У каждого боксера есть индивидуальный план на чемпионат мира"

Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов сообщил "СЭ", что в рамках подготовки к чемпионату мира члены команды выполнили программу на 70 - 80 процентов. По его словам, у боксеров есть микротравмы, но они не должны сказаться на итоговом результате.

Сборная России вылетает в Гамбург сегодня, 22 августа. Соревнования начнутся 25 августа.

– Все ли задумки удалось реализовать в процессе подготовки к чемпионату мира?

– Все – это громко сказано, процентов на 70 - 80 ребята программу выполнили. Во всяком случае, думаю, должен быть позитив в плане изменений в боксе. Поэтому все едут готовые, а главное – живые и здоровые. Микротравмы есть, но не думаю, что они каким-то образом могут повлиять на результат.

– Форма у ребят боевая?

– Да, боевая, готовы и функционально, и психологически на нормальном уровне.

– У вас было не так много времени на работу со сборной. Что поменяли из основного?

– В принципе да. Мы залатали те дыры, которые были в подготовке команды. Думаю, что в этом плане у нас 100 процентов есть позитивный результат. А так времени действительно было немного, но я думаю, что по готовности ребята сейчас лучше, чем были на прошедшем чемпионате Европы.

– Поставили ли перед вами конкретные медальные задачи?

– Мы смотрим по ситуации. А вообще поставили конкретную цель для каждого боксера. У ребят есть индивидуальный план, от которого во многом будет зависеть их дальнейшее пребывание в команде в качестве лидеров. Поэтому у каждого есть задачи, надеюсь, что они будут их выполнять по максимуму. (Елена СОБОЛЬ)