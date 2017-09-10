Рафаэль Надаль – Кевин Андерсон. Видеопрогноз Анны Чакветадзе

Экс-пятая ракетка мира, комментатор "Евроспорта", эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анна Чакветадзе спрогнозировала матч Рафаэль Надаль – Кевин Андерсон в финале мужского одиночного разряда US Open, который проходит в Нью-Йорке. Наш эксперт считает, что испанец выиграет в трех сетах.

Привет всем любителям тенниса. Здесь немного шумно, но постараюсь говорить громче. Рафаэль Надаль в финале сыграет с Кевином Андерсоном. Я думаю, что Надаль выиграет в трех сетах.

Я комментировала его игру в полуфинале против Дель Потро. Я хочу сказать, что он удивил уровнем своей игры. Если он сыграет безошибочно, четко и так, как он сыграл в полуфинале против Дель Потро последние три сета, то у Кевина Андерсона не будет никаких шансов. Все зависит от Надаля. Думаю, что будет сыграно три сета, и он победит.