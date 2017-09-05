Исландия – Украина. Прогноз Максима Калиниченко

Бывший полузащитник московского "Спартака", днепропетровского "Днепра" и сборной Украины, двукратный победитель чемпионата России, четвертьфиналист ЧМ-2006, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Максим Калиниченко дал прогноз на матч Исландия – Украина отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Он полагает, что команды порадуют результативной игрой.

Здесь борьба в группе потихоньку достигает своего апогея. После неудачи Исландии в матче с Финляндией и после победы над турками здесь все не то, чтобы запуталось, стало гораздо интереснее для Украины. Лететь почти 4 000 км в Исландию для того, чтобы проиграть, думаю, такой сценарий для команды Шевченко, по меньшей мере, неприемлемый. Исландцам для того, чтобы вернуться в гонку за первое место, надо Украину обязательно обыгрывать.

Как будут развиваться события в матче, не то, что не знает никто, даже букмекеры затрудняются на самом деле определиться, потому что все достаточно равное: и на победу одних, и на победу других, и на тоталы, и на все остальное… Поэтому мне тоже придется гадать, скажем так, потому что тяжело мне сказать, чем это все дело закончится. Можно включить патриотизм и поставить на победу Украины. Я искренне желаю ей победы, но 2,59 коэффициент на тотал больше и обе забьют, и это, наверное, в нынешних реалиях этой пары достаточно неплохой вариант.

Почему? И те пролетели долго, те играют дома, но проигрывать нельзя и закрываться нельзя. Не думаю, что будут сушить игру. Ни тем, ни другим сушить игру невыгодно, потому что Украине нельзя проиграть, а исландцы они не должны сушить, они должны идти вперед. Поэтому мой прогноз обе забьют и тотал больше 2,5 гола.