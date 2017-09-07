"Балтимор Ориолс" – "Нью-Йорк Янкиз". Прогноз Дмитрия Донского

Комментатор бейсбола, американского футбола, баскетбола на канале Viasat Sport, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Дмитрий Донской предложил свою ставку на матч "Балтимор Ориолс" – "Нью-Йорк Янкиз" в регулярном чемпионате МЛБ. Матч состоится вечером в четверг в Балтиморе на "Ориолс Парк эт Кэмден Ярдс". Соперничать будут питчеры Кевин Гаусман и Сонни Грэй. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче гости одержат победу.

Весьма дождливое начало осени выдалось в Балтиморе. Все это сказалось на серии между "Балтимор Ориолс" и "Нью-Йорк Янкиз". Так, второй матч этой серии был сыгран лишь через 2:40 после объявленной даты начала, а третья встреча и вовсе отложена на день. Таким образом, вместо вечерней игры у нас есть дневной матч, завершающий это противостояние. Обе команды не потеряли шансов на место в плей-офф, что делает встречу невероятно интригующей.

В составе "Балтимора" на горку выйдет Кевин Гаусман, который изначально являлся первым номером ротации. Сейчас он отходит от своего провала в первой половине чемпионата. В последних девяти встречах у него весьма неплохие 2,03 пропускаемости. Кроме того, Гаусман играет семь качественных стартов, что говорит о его надежности. Интересно, что два раза он проиграл одним и тем же "Энджелс". Однако, предстоящий матч Гаусману играть против "Янкиз", с которыми у питчера весьма напряженные взаимоотношения. Всего Гаусман играл против "полосатых" четыре раза и всякий раз пропускал довольно много. Последняя встреча, впрочем, состоялась 11-го июня. Тогда у Гаусмана всего лишь 3,1 иннинга и семь пропущенных очков.

Против него на горке будет играть Сонни Грэй, который постепенно находит свою игру. Впрочем, в последней встрече против "Ред Сокс" он пропустил четыре очка и три хоумрана. У "Балтимора" есть и Мэнни Мачадо и Джонатан Скуп, которые могут вполне пробить Грэя. Однако, если исходить из статистики, то отнюдь не эта парочка страшна для подающего "Янкиз". Из нынешнего состава "птиц" против него выбивали за пределы стадиона только Адам Джонс и Тим Бекхэм.

Если предполагать ход предстоящего матча, то нужно отдать должное Грэю, который вполне может играть надежно, когда чувствует за своей спиной качественную поддержку нападения. Пока питчер ее не ощущал. Возможно, что именно против Гаусмана она станет осязаемой. Например, Ааарон Джадж бьет против этого питчера – 5/11. Кроме того, именно Гаусману Джадж забил сразу два хоумрана. В связи с этим рискну предположить, что встречу выиграет "Нью-Йорк" в основное время (по итогам 9 иннингов).