"Авангард" – "Локомотив". Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса", комментатор "КХЛ ТВ" и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Авангард" – "Локомотив" в регулярном чемпионате КХЛ. Игра состоится в субботу в на "Арене Омск". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче ярославцы одержат победу.

"Авангард" в скандальном матче проиграл Питеру. Хотя поначалу омичи неплохо смотрелись, но, понятно, что у СКА преимущество по глубине состава, по классу. Но, наверное, для нашего хоккея, его реалий, в которые мы введены в силу разных причин, это, может быть, и хорошо для "Авангарда". По ходу сезона будут определены новые лидеры, молодые игроки, которые будут проявлять себя таким образом. А пока у нас потенциальные игроки сборных в фарм-клубах находятся либо вообще не играют. А вот в таких клубах, как "Авангард", могут появляться новые лидеры, будущие звезды.

"Локомотив" довольно спокойно обыграл "Югру" и к этой встрече подойдет в ранге фаворита, потому как "Авангард", во-первых, много сил и эмоций потратил на игру со СКА. Не думаю, что физическая подготовка позволит "Авангарду" сыграть такой же хороший матч по динамике хоккея. "Локомотив" готов, у него есть сильные стороны. У него есть мощное первое звено. У него есть Красковский и Коршков.

Думаю, что будет заброшено не более 5 шайб. А победит тот, кто будет более организован и лучше реализует большинство. А это будет "Локомотив".