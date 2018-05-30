Марко Симонович: "Постараемся удивить ЦСКА"

Форвард "Зенита" Марко Симонович поделился ожиданиями от первой игры в рамках "Финала четырех" Единой лиги ВТБ. Команда из Санкт-Петербурга в 1/4 финала переиграла "Автодор".

– Это была очень сложная серия, несмотря на то что мы выиграли ее со счетом 3:0, - цитирует пресс-служба клуба Симоновича. - Мы проделали хорошую работу в плане подготовки к сопернику. У "Автодора" много качественных исполнителей и хороший тренер, но так получилось, что на текущий момент лучшей командой оказались мы.

– Если смотреть на счет, то сегодняшняя победа "Зенита" получилась очень уверенной.

– По счету – да, но сам по себе матч был очень тяжелым. И они, и мы сражались за каждый мяч, за каждое владение, и я думаю, что сегодня мы показали хороший баскетбол.

– Несмотря на это, тренер не был доволен игрой команды.

– Теперь его задача – подготовить нас к "Финалу четырех", не допустить никакой расслабленности в стане команды. Я думаю, он все равно рад тому, что мы выиграли эту серию.

– Что вы скажете насчет формата "Финала четырех"?

– Команды играют всего один матч, а потому случиться может все что угодно. Мы встретимся с ЦСКА, одной из самых сильных команд Европы, но мы постараемся подготовиться к ним так же хорошо и удивить их. Будет непросто, но мы будем играть в наш баскетбол.