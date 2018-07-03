Клеменко уйдет из "Автодора"

Президент "Автодора" Владимир Родионов сообщил, что центровой сборной России​ Артем Клименко скорее всего покинет команду. Клуб уже получил три предложения по 24-летнему россиянину

– Мы отпускаем Клименко, он перерос наш клуб, – заявил "Известиям" Родионов. – Сейчас у нас есть три конкретных предложения по Артему. Ему предлагают очень серьезные деньги. "Автодор" не только не готов предложить ему столько – мы не можем дать ему хотя бы половину этой суммы.