Клеменко уйдет из "Автодора"

Президент "Автодора" Владимир Родионов сообщил, что центровой сборной России Артем Клименко скорее всего покинет команду. Клуб уже получил три предложения по 24-летнему россиянину
– Мы отпускаем Клименко, он перерос наш клуб, – заявил "Известиям" Родионов. – Сейчас у нас есть три конкретных предложения по Артему. Ему предлагают очень серьезные деньги. "Автодор" не только не готов предложить ему столько – мы не можем дать ему хотя бы половину этой суммы.
Дополнительная информация
https://iz.ru/761996/timur-ganeev/artem-klimenko-blizok-k-ukhodu-iz-avtodora