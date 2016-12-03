10:42 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Душко Иванович: "Химки" сделают все возможное, чтобы победить "Автодор"

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Главный тренер "Химок" Душко Иванович перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Автодора" отдал должное сопернику. Тем не менее, он считает, что правильнее думать о своей игре. Матч пройдет сегодня и начнется в 16.00 по московскому времени.

– "Автодор" – хорошая команда, которая играет в быстрый и атакующий баскетбол, - цитирует пресс-служба клуба Ивановича. - В их составе произошли изменения, два игрока покинули команду, с двумя американцами были подписаны контракты. Соперник, имеющий в своем ростере новых игроков, непрост, прежде всего, с точки зрения подготовки к матчу. Однако мы должны думать о себе и сделать все возможное, чтобы победить.

Дополнительная информация

http://bckhimki.ru/news/clubnews/2016/december/3375/

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