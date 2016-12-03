Душко Иванович: "Химки" сделают все возможное, чтобы победить "Автодор"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Автодора" отдал должное сопернику. Тем не менее, он считает, что правильнее думать о своей игре. Матч пройдет сегодня и начнется в 16.00 по московскому времени.

– "Автодор" – хорошая команда, которая играет в быстрый и атакующий баскетбол, - цитирует пресс-служба клуба Ивановича. - В их составе произошли изменения, два игрока покинули команду, с двумя американцами были подписаны контракты. Соперник, имеющий в своем ростере новых игроков, непрост, прежде всего, с точки зрения подготовки к матчу. Однако мы должны думать о себе и сделать все возможное, чтобы победить.