12:59 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Душко Иванович: "Химки" готовы к встрече с "Автодором"

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Главный тренер "Химок" Душко Иванович отдал должное сопернику перед матчем Единой лиги ВТБ против "Автодора". Поединок состоится сегодня в 18.00 по московскому времени.

- По сравнению с первым матчем в Химках "Автодор" поменял несколько игроков, однако это по-прежнему очень быстрая команда, которая здорово играет транзитное нападение, совершает быстрые отрывы, баскетболисты много обыгрывают один в один, - цитирует пресс-служба клуба Ивановича. - Мы должны остановить их транзишн, не допустить легких бросков, а также подборов под своим щитом. Для этого необходимо сохранять терпение. В составе "Автодора" есть отличные игроки Колесников и Миннерат. Колесников – прекрасный снайпер, один из лучших в Единой лиге ВТБ: он забрасывает много легких мячей, бежит в атаку и хорошо играет на подборе в нападении. Миннерат – универсальный баскетболист, который может играть как под щитом, так и на периметре, бросает и обыгрывает один в один. У нас была неделя перерыва, но команда хорошо тренировалась и готова к этому матчу.

Дополнительная информация

http://bckhimki.ru/news/clubnews/2017/february/3414/

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