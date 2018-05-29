Димитрис Итудис: "Хочу поздравить ВЭФ. У них хороший, атлетичный состав"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал итог матч с латвийским клубом ВЭФ (99:73) в 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Москвичи выиграли серию со счетом 3-0 и вышли в "Финал четырех" турнира.

- Поздравляю команду с победой в матче и серии. ЦСКА продолжает доказывать, что серьезно относится к плей-офф – как и к остальным матчам сезона, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Хочу также поздравить ВЭФ. Как я и говорил, соперники сражаются, они обладают хорошим, атлетичным составом. Мы все надеемся, что травма Мейериса окажется не серьезной, желаем ему скорейшего восстановления. Хочу также поблагодарить наших болельщиков. Теперь мы ждем начала "Финала четырех", у нас есть девять дней на подготовку.