"Цмоки-Минск" проиграл ЦСКА, несмотря на 23 очка Саддлера

"Цмоки-Минск" дома проиграл ЦСКА (83:93) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В составе хозяев самым результативным игроком стал Девон Саддлер, набравший 23 очка. У гостей точнее всех был Нандо де Коло (15).

Отметим, что для белорусской команды это поражение стало пятым подряд. Армейцы, в свою очередь, выиграли третью встречу кряду.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Цмоки-Минск" - ЦСКА - 83:93 (18:32, 19:18, 16:22, 30:21)

11 февраля. Минск. "Минск-арена".