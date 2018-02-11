"Цмоки-Минск" проиграл ЦСКА, несмотря на 23 очка Саддлера

"Цмоки-Минск" дома проиграл ЦСКА (83:93) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В составе хозяев самым результативным игроком стал Девон Саддлер, набравший 23 очка. У гостей точнее всех был Нандо де Коло (15).
Отметим, что для белорусской команды это поражение стало пятым подряд. Армейцы, в свою очередь, выиграли третью встречу кряду.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
"Цмоки-Минск" - ЦСКА - 83:93 (18:32, 19:18, 16:22, 30:21)
11 февраля. Минск. "Минск-арена".
diskmen
В отличие от Зенита, АРМЕЙЦЫ выиграли легко.
19:45 11 февраля