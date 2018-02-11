19:04 11 февраля | Баскетбол — Единая лига ВТБ

"Цмоки-Минск" проиграл ЦСКА, несмотря на 23 очка Саддлера

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"Цмоки-Минск" дома проиграл ЦСКА (83:93) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В составе хозяев самым результативным игроком стал Девон Саддлер, набравший 23 очка. У гостей точнее всех был Нандо де Коло (15).

Отметим, что для белорусской команды это поражение стало пятым подряд. Армейцы, в свою очередь, выиграли третью встречу кряду.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Цмоки-Минск" - ЦСКА - 83:93 (18:32, 19:18, 16:22, 30:21)

11 февраля. Минск. "Минск-арена".

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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diskmen

В отличие от Зенита, АРМЕЙЦЫ выиграли легко.

19:45 11 февраля

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