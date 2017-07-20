Чарльз Дженкинс: "Буду рад поработать под руководством Барцокаса"

Защитник "Химок" Чарльз Дженкинс перед переходом в подмосковную команду получил хорошие рекомендации о клубе от форварда Робби Хаммела. 28-летний игрок отметил, что будет рад сыграть в составе российского клуба в Евролиге.

– На самом деле, причин несколько, – цитирует официальный сайт "Химок" Дженкинса. – Во-первых, мне хочется быть частью команды, которая имеет возможность выступать в Евролиге и бороться за высокие места. Также большую роль сыграла фигура главного тренера. Я слышал прекрасные отзывы о Георгиосе Барцокасе, поэтому буду рад поработать под его руководством. Хорошие рекомендации о "Химках" и руководстве клуба мне дал мой близкий друг Робби Хаммел, выступавший в России в прошлом сезоне.

Я наслышан о его (Барцокаса. – Прим. "СЭ") успехах в предыдущих командах и надеюсь, что мы сможем продолжить в "Химках". Жду с нетерпением момента, когда начну тренироваться и играть под его началом. Также буду рад поработать с новыми одноклубниками, у нас собирается отличный коллектив.

Напомним, Дженкинс перешел в "Химки" в конце июня из "Црвены Звезды" за 100 тысяч долларов.