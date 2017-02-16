Артурс Шталбергс: "Задача "Нижнего" - воспользоваться настроем и постараться выиграть у УНИКСа"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс надеется, что его команде благодаря настрою удастся переиграть УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Поединок состоится сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени.

– В последнее время у УНИКСа наметился спад, о чем говорят восемь поражений подряд, - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - При этом нельзя сказать, что казанцы играли плохо, просто в одних моментах не доработали, в других – не повезло. Несмотря на неудачи, УНИКС остается командой очень высокого уровня с опытом выступления в Евролиге, который поможет ей во второй половине сезона в Единой лиге ВТБ. Мы, в свою очередь, хотим продолжить то, что начали в Таллине. Настрой у нас хороший, все игроки готовы бороться, и наша задача – воспользоваться этим подъемом и постараться выиграть матч.