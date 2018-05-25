Алексей Швед: "Дончич готов к выступлению в НБА"

Атакующий защитник "Химок" Алексей Швед уверен, что защитник "Реала" Лука Дончич готов к переезду в НБА. 19-летний словенец хорошо проявил себя в финале Евролиги.

– Хотелось бы вернуться к развязке сезона в Евролиге. Удалось посмотреть финальный матч?

– Успел посмотреть и получил удовольствие от игры, - цитируют "Известия" Шведа. - Встретились очень сильные команды, и всё решилось в самой концовке.

– Результат стал для вас неожиданностью?

– Нет. Я так и думал, просто не хотел давать никаких прогнозов перед этим матчем. "Реал" вышел на пик формы в решающий момент евросезона, хорошо показал себя в плей-офф. К ним вернулся Серхио Юль, пропустивший очень много времени из-за травмы. Для него этот "Финал четырех" стал отличной возможность показать себя, напомнить болельщикам, кто был признан MVP прошлого сезона. В итоге так и получилось. Он внес огромный вклад в победу "Реала". Также очень круто сыграли Трей Томпкинс и Лука Дончич.

– Как думаете, этот 19-летний словенец уже готов к выступлению в НБА?

– Конечно, готов. В 19 лет он показывает супербаскетбол, тренер "Реала" ему доверяет. Это очень важно. Лука отлично отыграл Евробаскет, сейчас выиграл Евролигу. Следующий логичный шаг – переезд за океан. Буду с интересом следить за его карьерой.