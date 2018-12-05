Жоаким Ноа подписал контракт с "Мемфисом"

Центровой Жоаким Ноа подписал с "Мемфисом" соглашение на условиях ветеранского минимума до конца сезона на сумму 1,73 миллиона долларов, сообщает официальный твиттер клуба.

33-летний француз почти 10 лет выступал за "Чикаго". Последние два сезона француз играл в "Нью-Йорке", но из-за хронических травм и конфликтов с тренерским штабом проводил на площадке мало времени.

Ноа провел в регулярных чемпионатах НБА 625 матчей, набирая в среднем 8.9 очка, собирая 9.3 подбора и совершая 2.9 передачи. Участник Матча всех звезд (2013, 2014).