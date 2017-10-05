Виктор Оладипо: "Дюрант должен был взять на себя ответственность за серию с "Голден Стэйт"

Бывший атакующий защитник "Оклахома-Сити" Виктор Оладипо недоволен переходом Кевина Дюранта в "Голден Стэйт". По словам ветерана, 29-летний американец должен был взять на себя ответственность за невыход "Тандер" в финал плей-офф 2016 года.

– Я очень люблю Кевина, но они вели в серии с действующим чемпионом. Он был лидером, лучшим на площадке вместе с Уэстбруком, – приводит Clutchpoints.com слова Оладипо. – Можно ничего не делать и говорить о вине других игроков, но без них "Оклахома" не получила бы счет 3-1.

Я наблюдал за той серией. Они должны были побеждать и выходить в финал НБА, где их соперником стал бы "Кливленд". Но им не удалось этого сделать. Дюрант должен был взять на себя ответственность за это и двигаться вперед.