"Вашингтон" обыграл "Мемфис", "Клипперс" взял верх над "Орландо"

"Вашингтон" на своем паркете переиграл "Мемфис" в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах "Индиана" проиграла "Оклахома-Сити", а "Клипперс" выиграл у "Орландо".

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Мемфис" – 93:87 (22:12, 19:17, 19:28, 33:30)

В: Бил (18), Портер (14), Уолл (13)

М: Харрисон (20), Газоль (15 + 10 подборов), Грин (15 + 15 подборов)

"Индиана" – "Оклахома-Сити" – 95:100 (27:22, 19:29, 23:22, 26:27)

И: Оладипо (19), Богданович (15), Коллисон (14)

О: Адамс (23 + 13 подборов), Абринес (14), Энтони (12)

"Орландо" – "Клипперс" – 95:106 (24:13, 16:32, 28:29, 27:32)

О: Симмонс (20), Хезонья (17), Вучевич (14)

К: Уильямс (31), Джордан (16 + 20 подборов), Деккер (12)