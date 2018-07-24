В "Шарлотт" подтвердили переход Паркера

Защитник Тони Паркер перешел в "Шарлотт", сообщает официальный сайт клуба. Условия сделки не разглашаются.
По неофициальной информации, 36-летний француз заключил с "Хорнетс" двухлетний контракт на 10 миллионов долларов. Напомним, с 2001 года игрок выступал за "Сан-Антонио", с 1 июля он стал неограниченно свободным агентом.
Тони Паркер – четырехкратный чемпион НБА. До этого в лиге он выступал только за "Сан-Антонио" (с 2001 года). В прошлом сезоне в 55 матчах регулярного чемпионата НБА он в среднем набирал 7,7 очка и делал 3,5 передачи.
OFFICIAL 🙌🏽 Hornets Sign Free-Agent Guard Tony Parker; Charlotte Acquires Four-Time NBA Champion and Six-Time All-Star– Charlotte Hornets (@hornets) 23 июля 2018 г.
Press Release: https://t.co/McgHOoEwLF
Welcome to #BuzzCity, @tonyparker! pic.twitter.com/1TFjpnzr5Z