В "Шарлотт" подтвердили переход Паркера

Защитник Тони Паркер перешел в "Шарлотт", сообщает официальный сайт клуба. Условия сделки не разглашаются.

По неофициальной информации, 36-летний француз заключил с "Хорнетс" двухлетний контракт на 10 миллионов долларов. Напомним, с 2001 года игрок выступал за "Сан-Антонио", с 1 июля он стал неограниченно свободным агентом.

Тони Паркер – четырехкратный чемпион НБА. До этого в лиге он выступал только за "Сан-Антонио" (с 2001 года). В прошлом сезоне в 55 матчах регулярного чемпионата НБА он в среднем набирал 7,7 очка и делал 3,5 передачи.