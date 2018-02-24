Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" победить "Сан-Антонио"

"Денвер" обыграл "Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком у победителей стал Никола Йокич, сделавший трипл-дабл.

НБА

Регулярный сезон

"Юта" - "Портленд" - 81:100 (30:31, 17:22, 17:27, 17:20)

Ю: Митчелл (21), Гобер (15), Инглс (12), Краудер (11).

П: Макколлум (26), Дэмиан (24), Нуркич (15), Амину (12).



"Финикс" - "Клипперс" - 117:128 (18:40, 32:39, 28:16, 39:33)

Ф: Уоррен (27), Букер (27), Джексон (19), Дэниэлс (17), Лень (14 + 13 подборов).

К: Уильямс (35), Харрис (30 + 12 подборов), Риверс (17), Уоллес (15), Харрелл (12).



"Денвер" - "Сан-Антонио" - 122:119 (32:30, 31:31, 33:28, 26:30)

Д: Йокич (28 + 11 подборов + 11 передач), Харрис (23), Чендлер (18 + 16 подборов), Бартон (15), Пламли (12), Лайс (11).

С: Олдридж (38), Миллс (21), П. Газоль (12 + 12 подборов), Мюррей (12), Джинобили (12).