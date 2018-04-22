Трипл-дабл Рубио помог "Юте" победить "Оклахому" и выйти вперед в серии

В третьем матче первого раунда плей-офф НБА "Юта" на своем паркете победила "Оклахому" – 115:102. Таким образом, "Джаз" повел в серии со счетом 2-1. Главным творцом победы команды стал Рики Рубио, который совершил трипл-дабл.
НБА
1/8 финала
"Юта" – "Оклахома-Сити" - 115:102 (22:30, 36:23, 31:22, 26:27)
Ю: Рубио (26 + 11 подборов + 10 передач), Митчел (22 + 11 подборов), Инглс (21).
О: Джордж (23), Фелтон (14), Уэстбрук (14 + 11 подборов), Энтони (14).
Счет в серии: 2-1.
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2017-2018/calendar/