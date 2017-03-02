Три дабл-дабла и 26 очков Хардена помогли "Хьюстону" обыграть "Клипперс"

В матче регулярного чемпионата "Клипперс" уступил "Хьюстону" - 103:122. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, который набрал 26 очков. Отметим, что двое его партнеров по команде оформили дабл-дабл, набрав одинаковое количество баллов. Патрик Беверли и Клинт Капелла набрали по 14 очков и сделали по 12 подборов.

НБА

Регулярный сезон

"Клипперс" - "Хьюстон" - 103:122 (37:34, 21:36, 20:38, 25:14)

2 марта.

Х: Харден (26), Андерсон (23), Нене (16+10), Клинт Капела (14+12), Патрик Беверли (14+12), Эрик Гордон (14)

К: Блэйк Гриффин (17), Крис Пол (16+11), Остин Риверс (16).