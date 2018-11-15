Тренер "Лос-Анджелеса" поздравил Джеймса

Тренер "Лейкерс" Люк Уолтон поздравил форварда команды Леброна Джеймса, который набрал 44 очка в матче регулярного чемпионата НБА с "Портлендом" и вышел на пятое место в истории по количеству набранных очков, информирует пресс-служба клуба. Он также отметил, что нападающий заслуживает похвалы в своей адрес.

- Делать то, что он сделал, войти в топ-5 рейтинга и играть в баскетбол так, как играет он - это то, что нужно хвалить и поощрять, - приводит пресс-служба клуба слова Уолтона. - Он щедр и поддерживает своих товарищей. Со своей стороны, я поздравляю одного из величайших баскетболистов всех времен с большим достижением.

33-летний Джеймс обошел в списке самых результативных игроков НБА Уилта Чемберлена. В активе нападающего стало 31 425 очков, что на 6 больше, чем было у Чемберлена (31 419).

Лидирует в рейтинге Карим Абдул-Джаббар - 38 387 очков. На втором месте Карл Мэлоун (36 928), на третьем - Коби Брайант (33 643), на четвертом - Майкл Джордан (32 292).

🎥 Luke Walton talks about Rondo breaking his hand, and congratulates LeBron James on moving up the NBA all-time points list. pic.twitter.com/OCxYy4UHeK – Los Angeles Lakers (@Lakers) 15 ноября 2018 г.

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