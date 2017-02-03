Томпсон, Янг и Ирвинг примут участие в конкурсе трехочковых бросков

НБА на своем официальном сайте объявила состав участников на конкурс трехочковых бросков в рамках "Звездного уик-энда". Как и ожидалось, прошлогодний победитель защитник "Голден Стэйт" Клэй Томпсон согласился на участие в конкурсе. Его партнер по команде Стефен Карри не будет в этом участвовать.

Всего же в конкурсе трехочковых бросков примут участие восемь игроков. Помимо Томпсона это Кайл Лаури ("Торонто"), Эрик Гордон ("Хьюстон"), Ник Янг ("Лейкерс"), Кайри Ирвинг ("Кливленд"), Си. Джей. Макколлум ("Портленд"), Кемба Уокер ("Шарлотт"), Уэс Мэттьюз ("Даллас").