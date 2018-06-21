Тимофей Мозгов: "С Майклом Джорданом виделись живьем один раз. Но не общались"

Центровой "Бруклина" и сборной России Тимофей Мозгов в преддверии отборочных матчей Кубка мира-2019 с Бельгией и Францией остался доволен первой тренировкой в составе национальной команды, а также поделился ожиданиями от обмена в "Шарлотт".

– Понравилась первая тренировка. Обычно она проходит в каком-то сумбуре, - цитирует Мозгова официальный сайт РФБ. - А сейчас – не знаю, какое впечатление у тренеров, но у меня хорошее. Часто первый день похож на тихий ужас, а сегодня все нормально прошло.

– По всей видимости, 6 июля, после истечения моратория на переходы, "Бруклин" объявит о вашем обмене в "Шарлотт" на Дуайта Ховарда.

– Очень неожиданно! Ну, что делать? Место работы поменял, но работа-то осталась прежней. Как был баскетболистом, так и остался.

– Это ведь и повод для оптимизма, учитывая не идеальный в плане игрового времени прошлый сезон в "Нетс"?

– Буду краток: очень надеюсь на это.

– С владельцем "Шарлотт" Майклом Джорданом лично знакомы?

– Виделись живьем, по-моему, один раз. Но не общались.