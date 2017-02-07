Тимофей Мозгов: "Очень много мыслей, мне нужно время, чтобы разобраться с ними"

Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов отказался комментировать пропуск матча регулярного чемпионата НБА против "Нью-Йорка" по решению тренера. 30-летнему россиянину нужно время, чтобы разобраться с мыслями.

– Пока не знаю, что сказать, – приводит Los Angeles Times слова Мозгова. – Мы просто пытались сделать что-то лучшее для команды. Трудно сказать прямо сейчас, что происходит на самом деле в моей голове. Очень много мыслей. Может быть, я должен найти ответы на некоторые вопросы самостоятельно. Поэтому мне нужно время. Какие вопросы у меня есть? Это личное. Я не хочу, чтобы это знали все. Это мое дело.