Тимофей Мозгов: "Очень много мыслей, мне нужно время, чтобы разобраться с ними"

Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов отказался комментировать пропуск матча регулярного чемпионата НБА против "Нью-Йорка" по решению тренера. 30-летнему россиянину нужно время, чтобы разобраться с мыслями.
– Пока не знаю, что сказать, – приводит Los Angeles Times слова Мозгова. – Мы просто пытались сделать что-то лучшее для команды. Трудно сказать прямо сейчас, что происходит на самом деле в моей голове. Очень много мыслей. Может быть, я должен найти ответы на некоторые вопросы самостоятельно. Поэтому мне нужно время. Какие вопросы у меня есть? Это личное. Я не хочу, чтобы это знали все. Это мое дело.
Andvaraforce
Проблемы Тимофея возникли не сейчас, а сопровождают его всю его спортивную карьеру - низкая мотивация, психологическая неустойчивость. Во всех командах одно и то же. Разруха в голове, как он правильно заметил. Там вместо воли и ума ветер и сомнения. Не может сконцентрироваться человек, ну вот такой он по жизни. Я давно уже подумываю - а может быть домой ему пора? В ЦСКА, например.
11:54
эстонский армеец
Больше тренироваться , если играть хочет. Или едь в Россию - будешь самый "первый парень на деревне"!))
11:52
hashimbus
ну вот у Зазы вопросов нет. команда дно
11:27
Angeldust
7 очков и 5 подборов у центра, выходящего в старте. Какие могут быть вопросы кроме как к нему самому?
10:31