Тимофей Мозгов: "Играть в НБА - единственное, что мне нужно"

Центровой "Бруклина" и сборной России Тимофей Мозгов в интервью "Известиям" рассказал о своем будущем в НБА. По его словам, он чувствует себя спокойно.

– Что сломалось в ваших отношениях с тренером "Бруклина" Кенни Эткинсоном?

– У меня ничего не сломалось. Что повлияло на его решение – для меня остается загадкой, – отметил Мозгов. – Не вижу ни одной причины, по которой я потерял место в стартовой пятерке, а затем и практически перестал играть. Но это решение главного тренера. Именно он в первую очередь несет ответственность за результат. Попытался с ним поговорить, но вытянуть что-то вразумительное у меня не получилось. Увы.

– Для вас это стало ударом?

– У меня в этом плане не самая идеальная карьера. Я уже оказывался в подобной ситуации, поэтому знаю, что делать и как себя вести. К тому же, не стоит никогда забывать, что ты профессиональный спортсмен. Неважно, играю я 48 минут или не играю вовсе – надо всегда быть в оптимальной форме, чтобы в любой момент быть готовым помочь команде.

– Получается, вы сейчас в подвешенном состоянии?

– Нет, я спокоен. Правда. Решение остается за "Бруклином". Как они решат, так и будет. Было бы хорошо, если бы обстоятельства сложились таким образом, чтобы я мог играть. В "Бруклине" или в другой команде НБА. Это единственное, что мне нужно.