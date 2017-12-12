Теодосич вернулся и помог "Клипперс" обыграть "Торонто"

"Клипперс" обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НБА - 96:91. Самым результативным игроком в составе хозяев стал Лу Уильямс, который набрал 17 очков. У "Рэпторз" 23 очка набрал Йонас Валанчюнас.

Отметим, что после травмы на паркет вернулся экс-игрок ЦСКА Милош Теодосич. Серб набрал 12 очков и сделал 7 подборов за 21 минуту на площадке. Для него этот матч стал лишь третьим в карьере в НБА. Из-за повреждения разыгрывающий не появлялся на паркете с 22 октября.

Для "Клипперс" победа стала второй подряд, команда занимает 11-е место в таблице Западной конференции. Калифорнийцам удалось прервать шестиматчевую победную серию "Рэпторз". Но канадцы по-прежнему идут вторыми на "Востоке".

НБА

Регулярный чемпионат

"Клипперс" – "Торонто" – 96:91 (19:30, 32:23, 19:21, 26:17)

К: Лу Уилльямс (17), Харрелл (17), Риверс (15), Джордан (14 + 17 подборов), Теодосич (12).

Т: Валанчюнас (23), Дерозан (17), Ибака (17), Лоури (14).