09:04 | Баскетбол — НБА

Теодосич вернулся и помог "Клипперс" обыграть "Торонто"

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"Клипперс" обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НБА - 96:91. Самым результативным игроком в составе хозяев стал Лу Уильямс, который набрал 17 очков. У "Рэпторз" 23 очка набрал Йонас Валанчюнас.

Отметим, что после травмы на паркет вернулся экс-игрок ЦСКА Милош ТеодосичСерб набрал 12 очков и сделал 7 подборов за 21 минуту на площадке. Для него этот матч стал лишь третьим в карьере в НБА. Из-за повреждения разыгрывающий не появлялся на паркете с 22 октября.

Для "Клипперс" победа стала второй подряд, команда занимает 11-е место  в таблице Западной конференции. Калифорнийцам удалось прервать шестиматчевую победную серию "Рэпторз". Но канадцы по-прежнему идут вторыми на "Востоке".

НБА

Регулярный чемпионат

"Клипперс" – "Торонто" – 96:91 (19:30, 32:23, 19:21, 26:17)

К: Лу Уилльямс (17), Харрелл (17), Риверс (15), Джордан (14 + 17 подборов), Теодосич (12).

Т: Валанчюнас (23), Дерозан (17), Ибака (17), Лоури (14).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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емен

Тео - 7 подборов , очень похоже что для него это будет рекорд.

10:46

Kenter

Сильно вытащили клипсы - молодцы

09:11