20:09 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Теодосич - лучший игрок, выступающий не в НБА

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Защитник ЦСКА Милош Теодосич по итогам ежегодного голосования среди менеджеров НБА признан лучшим игроком, выступающим за пределами лиги, информирует официальный сайт НБА. Теодосич набрал 53,6 процента голосов. Вторым стал защитника "Реала" Серхио Юля (28,6 процента), третьим стал еще один представитель ЦСКА – Нандо Де Коло (14,3).

Теодосич играет за ЦСКА с 2011 года. Его контракт с ЦСКА истекает по окончании сезона-2016/17. Затем он может поехать выступать в НБА. В прошедшем сезоне Теодосич выиграл Евролигу.

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