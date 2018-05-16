Тайрон Лю – о матчах с "Бостоном": "Нужно быть жестче"

Главный тренер "Кливленда" Тайрон Лю отметил, что в матчах финальной серии Восточной конференции с "Бостоном" в игре его команды не хватает агрессивности. Накануне "Кливленд" уступил "Селтикс" 96:107 и теперь проигрывает в серии 0-2.

- Нам нужно быть жестче, - цитирует ESPN Лю. - Думаю, "Бостон" играл более жестко по сравнению с нами. Они оказывали силовое давление. "Селтикс" буквально затоптали нас. В следующем поединке мы должны действовать точно так же.

Серия между "Кавс" и "Селтикс" переезжает в Кливленд. Ближайшая игра пройдет 20 мая.