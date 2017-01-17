Тайрон Лю: "Голден Стэйт" надрал нам задницу"

Главный тренер "Кливленда" Тайрон Лю отдал должное противнику после матча регулярного чемпионата НБА с "Голден Стэйт" (91:126). Специалист заявил, что игроки "Уорриорз" наказали его подопечных.

– Они надрали нам задницы, – цитирует Ohio.com Лю. – Но они выиграли всего один матч. Конечно, я не ожидал, что все сложится именно так. Но "Воины" играли здорово. Нужно отдать им должное.

Это отличает чемпионов. Они проиграли четыре встречи с нами подряд, пять из последних шести. И сегодня играли словно команда, прижатая к стенке. "Голден Стэйт" наказал нас.