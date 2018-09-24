Стив Керр: "Это последняя возможность для нынешнего состава "Голден Стэйт" снова выиграть НБА"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр считает, что предстоящий сезон должен стать последней возможностью снова выиграть НБА в нынешнем составе. В 2015, 2017 и 2018 годах победа доставалась "Уорриорз", и всякий раз они обыгрывали "Кливленд" в финале.

– Это может быть последняя возможность для нынешнего состава выиграть НБА, – цитирует AFP Керра. – Следующим летом будет много свободных агентов. Мы не знаем, как все сложится. Не думаю, что наши игроки испытывают сильное давление. Им нужно сосредоточиться на том, чтобы снова завоевать титул. Мы в отличном положении. В прошлом сезоне нам удалось победить, но это была упорная борьба. Наша команда уже вписала себя в историю, выиграв три из четырех последних розыгрышей.