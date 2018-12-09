Ширер и Роналдо посетили игру "Нью-Йорка"

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер и экс-форвард "Реала" Роналдо посетили матч "Нью-Йорка" в рамках регулярного чемпионата НБА против "Бруклина" (104:112).

Легенды мирового футбола получили именные футболки с девятым номером и сфотографировались с игроками "Никс".

Роналдо дважды становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии (1994 и 2002). Завоевал два "Золотых мяча" (1997 и 2002).

Ширер является бронзовым призером чемпионата Европы 1996 года. 48-летний англичанин обладает достижением наибольшего количества голов в чемпионате Англии в истории с 1992 года (260 голов).