"Шарлотт" может выкупить контракт Мозгова

Официальный представитель российского центрового Тимофея Мозгова в НБА Станислав Рыжов в интервью "Известиям" сказал, что он и его клиент с оптимизмом отнеслись к обмену из "Бруклина" в "Шарлотт". По условиям этой сделки в обратном направлении проследовал Дуайт Ховард.

– Мы с оптимизмом восприняли этот трейд, – сказал Рыжов. – Но о перспективах Тимофея в новой команде можно будет говорить только после того, как сделка будет оформлена официально (Это произойдет 6 июля. – Прим. "СЭ"). На ближайшее время у меня намечена встреча с руководством "Шарлотт". Хотя я думаю, что драфт НБА-2018, который состоится 22 июня, приоткроет нам истинные причины этого обмена (разговор состоялся до процедуры выбора новичков).

Очевидно, что Капчак (новый генеральный менеджер "Шарлотт", в 2016 году пригласивший Мозгова из "Кливленда" в "Лейкерс". – Прим. "СЭ") сыграл важную роль в обмене. Глупо это отрицать. Не знаю, о чем они говорили с генеральным менеджером "Бруклина" Шоном Марксом, но экономическая часть сделки была важной составляющей этого трейда (благодаря этому "Хорнетс" избежит выплаты налога на роскошь).

Выкуп контракта? Все возможно. НБА – это в первую очередь бизнес. Тут не до сантиментов.

В том случае, если "Шарлотт" досрочно выкупит контракт Мозгова, тот станет свободным агентом. При этом 31-лений центровой гарантированно получит от клуба все деньги, прописанные в контракте, рассчитанном на два года, – 32,7 миллиона долларов.