Расселл не смог поймать катящийся по паркету мяч

Разыгрывающий "Лейкерс" Д’Анджело Расселл совершил потерю в матче регулярного чемпионата НБА против "Филадельфии" (116:118). Начиная атаку своей команды, спортсмен не смог поднять катящийся по паркету мяч, который, в итоге, вышел за боковую линию от его ноги.

В текущем сезоне 21-летний баскетболист провел 50 матчей в "регулярке", в среднем набирая по 15,2 очка и 4,8 передачи за игру. "Лейкерс" занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции.