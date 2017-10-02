Рассел Уэстбрук: "Специально подписал контракт в праздник Дюранта? Я бы так не поступил"

Звезда "Оклахомы" Рассел Уэстбрук заявил, что не специально продлил контракт с клубом в день рождения Кевина Дюранта. Напомним, что последний играл вместе с Уэстбруком до перехода в "Голден Стэйт".

– Я бы предпочел так не поступать, – цитирует ESPN Уэстбрука. – у нас с ним хорошие отношения. Я не подписал контракт летом, потому что наслаждался другими вещами. Мне нравится моя команда. Нравится видеть болельщиков, играть здесь в баскетбол.

По данным ESPN, соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23. Это самый крупный гарантированный контракт в истории НБА – к 2023 году защитник заработает 233 миллиона. Среднегодовая зарплата игрока составит 41 миллион долларов.