Рассел Уэстбрук: "Новый контракт с "Оклахомой"? Сейчас я беспокоюсь только о своей беременной жене"

Разыгрывающий "Оклахомы" Рассел Уэстбрук заявил, что пока не думал о продлении контракта с клубом. Лидер "Тандер" отметил, что в данный момент его беспокоит лишь здоровье беременной жены. 28-летний баскетболист играет за клуб с 2008 года.

– Контракт? Сейчас я ни о чем не думаю, – цитирует The Oklahoman Уэстбрука. – Все знают, что я люблю этот клуб и хочу играть здесь. Просто пока я не думал о продлении контракта. Сейчас я беспокоюсь только о своей беременной жене, главное, чтобы она была в порядке. Остальное сейчас не имеет значения.