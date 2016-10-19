Пострадавшая требует 21 миллион долларов от Деррика Роуза

Сегодня в Лос-Анджелесе состоялось очередное слушание дела об изнасиловании, в котором обвиняются разыгрывающий "Нью-Йорк Никс" Деррик Роуз и два его друга, сообщает New York Times. Во время заседания суда были выслушаны заключительные аргументы сторон. Пострадавшая в этом инциденте требует от обвиняемых 21 миллион долларов в качестве возмещения ущерба.

Ранее девушка заявила, что в 2013 году Роуз вместе с друзьями изнасиловали ее. Обвиняемые отрицают этот факт и утверждают, что связь состоялась по обоюдному согласию сторон. Присяжные должны вынести вердикт по этому делу завтра.