"Портленд" разгромил "Финикс" с разницей "+48", Харден набрал 27 очков

"Портленд" разгромил "Финикс" со счетом 124:76 в матче регулярного чемпионата НБА. В составе победителей 27 очков набрал Дэмиэн Лиллард, дабл-дабл на счету Юсуфа Нуркича (11 очков и 11 подборов). У "Санс" 15 очков набрал Эрик Бледсоу, 12 баллов на свой счет записал Девин Букер.

В другой встрече "Хьюстон" одержал непростую победу над "Сакраменто" (105:100). Звезда "Рокитс" Джеймс Харден набрал 27 очков и сделал 9 передач. В составе "Кингз" 14 очков набрал новичок команды, 19-летний Деарон Фокс.

НБА

Регулярный чемпионат

"Сакраменто" – "Хьюстон" – 100:105 (25:26, 23:26, 24:23, 28:30)

С: Коули-Стайн (21 + 10 подборов), Хилд (19), Фокс (14 + 5 передач)

Х: Харден (27 + 9 передач), Гордон (25), Капела (22 + 17 подборов)

"Финикс" – "Портленд" – 76:124 (21:29, 14:31, 20:38, 21:26)

Ф: Бледсоу (15), Букер (12), Джеймс (12)

П: Лиллард (27), Коннотон (24), Нуркич (11 + 11 подборов)