Пол Джордж подписал новый контракт с "Оклахомой"

Форвард "Оклахомы" Пол Джордж подписал новый контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Условия сделки не разглашаются. По неофициальной информации, соглашение рассчитано на четыре года с опцией игрока на последний год. За это время он заработает 137 миллионов долларов.

28-летний баскетболист в прошлом сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате НБА и шесть - в плей-офф. В регулярном чемпионате его средние показатели за игру - 21,9 очка, 5,7 подбора, 3,3 передачи, в плей-офф - 24,7 очка, 6,0 подборов и 2,7 передачи.