"Оклахома" проиграла "Финиксу", несмотря на 48 очков Уэстбрука

"Финикс" обыграл "Оклахому" в матче регулярного чемпионата НБА - 118:111. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл - 48 очков и 17 подборов.

В еще одном поединке "Сан-Антонио" на выезде в овертайме одержал победу над "Нью-Орлеаном" - 101:98. Самым результативным в составе гостей стал Кавай Леонард, набравший 31 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

"Финикс" - "Оклахома-Сити" - 118:111 (23:28, 35:27, 29:24, 31:32)

Ф: Бледсоу (18), Букер (17), Уоррен (15).

О: Уэстбрук (48+17 подборов), Абринес (13), Сабонис (11).

"Нью-Орлеан" - "Сан-Антонио" - 98:101 ОТ (30:27, 18:22, 18:18, 23:22, 9:12)

Н: Дэвис (29), Холидэй (26), Казинс (19+23 подборва).

С: Леонард (31), Олдридж (21+15 подборов), Милс (15).