"Нью-Йорк" подтвердил обмен Энтони в "Оклахому"

"Нью-Йорк" на своем официальном сайте подтвердил обмен форварда Кармело Энтони в "Оклахому". Взамен "Никс" получили центрового Энеса Кантера, форварда Дага Макдермотта и драфт-пик второго раунда.

33-летний Энтони присоединится к своей новой команде перед началом тренировочного лагеря во вторник. После этого обмена налог на роскошь для "Оклахомы" вырастет до 27,8 миллиона долларов.

Энтони 10 раз участвовал в Матчах звезд НБА, в 2013-м становился самым результативным игроком сезона. Также он является обладателем золота трех Олимпиад в составе сборной США. В минувшем сезоне ветеран принял участие в 74 матчах регулярки, в среднем набирая 24,8 очка, делая 6,6 подбора и 3,1 передачи.