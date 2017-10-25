"Нью-Орлеан" проиграл "Портленду", Дэвис сыграл пять минут из-за травмы

"Портленд" обыграл "Нью-Орлеан" со счетом 103:93 в матче регулярного чемпионата НБА. "Пеликанс" потерпели третье поражение на старте сезона.

В составе "Нью-Орлеана" уже на пятой минуте игры травму колена получил лидер команды Энтони Дэвис. Он покинул площадку и не смог продолжить встречу. В его отсутствие Демаркус Казинс набрал 39 очков и сделал 13 подборов.

У "Портленда" 23 очка на свой счет записал Си. Джей. Макколлум, дабл-дабл у Эда Дэвиса (12 очков и 10 подборов).

НБА

Регулярный чемпионат

"Портленд" – "Нью-Орлеан" – 103:93 (29:19, 18:29, 24:25, 32:20)

П: Макколлум (23), Тернер (12 + 7 подборов), Дэвис (12 + 10 подборов)

Н-О: Казинс (39 + 13 подборов), Холидэй (14 + 7 передач), Нельсон (10)