"Нью-Орлеан" продлит контракт с Джру Холидэем

Защитник Джру Холидэй останется в "Нью-Орлеане". По информации ESPN, 27-летний баскетболист, который с 1 июля станет свободным агентом, подпишет с "Пеликанами" новый контракт на пять лет. Решающую роль в этом решении сыграли отношения между разыгрывающим и клубом – Холидэй оценил поддержку, оказанную в период, когда у его жены возникли серьезные проблемы со здоровьем.

"Пеликанс" отпустили баскетболиста к семье в сентябре прошлого года, из-за чего он пропустил начало сезона. Тем не менее Холидэй принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 15,4 очка, делая 7,3 передачи, 3,9 подбора и 1,5 перехвата.