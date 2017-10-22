"Нью-Орлеан" подпишет Джамира Нельсона

"Нью-Орлеан" согласовал условия контракта с разыгрывающим Джамиром Нельсоном. Об этом в своем Твиттере сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Соглашение с 35-летним ветераном будет рассчитано на один год.

Ранее "Денвер" отчислил защитника, чтобы подписать Ричарда Джефферсона. Нельсон выступал за колорадцев с 2015 года, ранее он также играл за "Орландо", "Даллас" и "Бостон". В 2009 году защитник выступал на Матче звезд.

Чтобы подписать Нельсона, "Пеликанс" отчислили Джордана Кроуфорда. Также разыгрывающим интересовались "Хьюстон", "Шарлотт" и "Бруклин". В минувшем сезоне Нельсон принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 9,2 очка, делая 5,1 передачи и 2,6 подбора.