Норм Макдональд: "Родман пил и курил марихуану до 4 утра, а в полдень набрал 300 подборов"

Актер Норм Макдональд рассказал о том, как попытался заработать на инсайдерской информации об одном из лидеров "Чикаго" середины 1990-х Деннисе Родмане. Шоумен стал свидетелем того, как форвард "Буллз" нарушал спортивный режим за несколько часов до матча полуфинальной серии Восточной конференции против "Нью-Йорка".

– Однажды, когда я увлекался азартными играми, меня позвали на Saturday Night Live (популярное в США вечернее шоу. – Прим "СЭ"), там был Денис Родман, – цитирует Big Lead Макдональда. – Он был одним из гостей, а на следующий день его "Чикаго" играл с "Никс". Тогда я сказал: "Черт! Здесь Денис Родман, с ним восемь проституток, а он курит марихуану. Потом мы оказались на афтепати. Было около 4 часов утра, а он продолжал пить и отрываться. Так у меня появился инсайд – похоже, завтра он провалит матч.

Я поставил против "Буллз", но он сделал под 300 подборов. Похоже, эти парни, а особенно баскетболисты, могут провести фантастическую игру, даже обкурившись. Это был единственный раз, когда я думал, что у меня есть инсайдерская информация.

Родман посетил Saturday Night Live 11 мая 1996 года. На следующий день в полдень "Нью-Йорк" сыграл против "Чикаго" в "Мэдисон-сквер-гарден", и Родман провел на паркете 41 минуту, сделав 19 подборов. После той встречи "Буллз" повели в серии со счетом 3-1. Сезон-1995/96 завершился чемпионством "Чикаго", который в финале обыграл "Сиэтл".