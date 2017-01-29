НБА просит госдепартамент США разъяснить указ Трампа о миграционной политике

НБА обратилась в госдепартамент США, чтобы получить разъяснения, как указы нового президента США Дональда Трампа, касающиеся миграционной политики, повлияют на игроков лиги, сообщает USA Today. Один из них ограничивает на 90 дней въезд в страну граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Руководство лиги подчеркнуло, что готово привлекать игроков со всего мира.