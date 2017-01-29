13:51 29 января | БАСКЕТБОЛ — НБА

НБА просит госдепартамент США разъяснить указ Трампа о миграционной политике

0
0
0
2

НБА обратилась в госдепартамент США, чтобы получить разъяснения, как указы нового президента США Дональда Трампа, касающиеся миграционной политики, повлияют на игроков лиги, сообщает USA Today. Один из них ограничивает на 90 дней въезд в страну граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Руководство лиги подчеркнуло, что готово привлекать игроков со всего мира.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

timson

Киса решил злить Трампа в угоду звездам?))... много ли игроков из этих стран в лиге.... насколько я помню даже иранцев уже нет, Мануте Болл тоже закончил вроде))

23:17 29 января

ГошаК

Типа тупят... Это они зря.

21:35 29 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ